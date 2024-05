I nerazzurri in formazione rimaneggiata hanno battuto i ciociari che si giocheranno la salvezza nelle ultime due giornate di Serie A.

Non è facile mettersi in mostra ad obiettivo già raggiunto ma ieri in realtà l’Inter aveva lo scivolone di Reggio Emilia da cancellare; in ogni caso 3 giocatori nerazzurri che finora non hanno giocato molto si sono fatti apprezzare parecchio da Inzaghi.

Il paradosso dell’ex Sassuolo

La Gazzetta dello Sport sottolinea come Davide Frattesi, Marko Arnautovic e Tajon Buchanan abbiano brillato ieri. Il centrocampista ha più goal realizzati che gare da titolare disputate, si tratta di un qualcosa di molto raro. L’ex Sassuolo è stato forse quello più costante nell’arco dei 64 minuti concessigli da Inzaghi: ha rotto l’equilibrio con una carambola piuttosto fortunosa che infatti ha richiesto anche un controllo V. A. R. e poi ha mandato in rete l’austriaco. Ha caratteristiche diverse da Mkhitaryan infatti ieri Barella ha dovuto fare una sorta di aiuto-regista.

Davide Frattesi

L’attaccante

Arnautovic oltre al goal piuttosto facile ha cercato di pulire molti palloni col suo fisico e diverse volte ci è riuscito; da sottolineare anche un’azione condita da stop di esterno e conseguente rabona. Lui in questo momento sta lottando per guadagnarsi una riconferma, è sotto contratto anche per l’anno prossimo ma molti addetti ai lavori ne mettono in dubbio la permanenza; Inzaghi comunque lo apprezza molto.

L’esterno

L’ultimo arrivato, infine, sta mostrando sprazzi del talento che ha: il goal segnato non è causale. Ha velocità e dribbling, va verificata in futuro la sua tenuta difensiva; di sicuro nell’organico a disposizione di Inzaghi in pochi sanno saltare l’uomo come lui.

