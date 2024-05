I nerazzurri vengono segnalati in vantaggio in un’ipotetica corsa alle prestazione del capitano dei piemontesi.

Alessandro Buongiorno è combattuto tra la voglia di continuare a giocare nel club di cui è tifoso ed in cui è sbocciato e la volontà di fare un salto di qualità per lottare per grandissimi traguardi. I quotidiani sportivi italiani sono convinti che a prevalere la prossima estate sarà quest’ultima.

La situazione

Piero Ausilio a margine della festa Scudetto coi bus scoperti a Piazza Duomo tra le altre cose aveva ammesso di non credere che ci saranno manovre di mercato in difesa perché nessuno di coloro che attualmente sono in rosa voleva essere ceduto. Il capitano del Torino però piace e neanche poco.

Piero Ausilio

I margini di manovra dei nerazzurri

Tuttosport sostiene che l’Inter sia in pole ma che subito dietro ci siano Milan e Napoli: Cairo se lo tiene stretto valutandolo almeno 40 milioni di euro. I nerazzurri non hanno questa disponibilità economica a meno che non venga ceduto un big, cosa che al momento non sembra all’orizzonte. A complicare ulteriormente le cose c’è il fatto che i granata non sembrano intenzionati ad accettare “formule alla Frattesi” ovvero un prestito iniziale con obbligo di riscatto e pagamento rateizzato. Il Milan non pare avere questi problemi anche se una cessione si renderebbe necessaria anche per i rossoneri; insomma l’Inter rischia un nuovo caso Bremer.

