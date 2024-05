I nerazzurri sicuramente riaccoglieranno due ex centravanti della Primavera ma il loro futuro molto probabilmente non sarà lo stesso.

L’Inter registra con una certa felicità le notizie provenienti da mezza Europa: quasi tutti i giovani che sono in giro stanno ben figurando e potrebbero garantire un bel gruzzoletto in caso di cessione.

L’uruguagio

La Gazzetta dello Sport si focalizza sulla stagione di Martin Satriano, attaccante centrale classe 2001 che è stato presenza fissa nella Prima Squadra dell’Inter per 6 mesi tra 2021 e 2022. Andò poi in prestito al Brest dove segnò le prime reti da professionista; nella stagione successiva giocò nell’Empoli senza però lasciare il segno positivamente. In questa stagione è andato nuovamente al Brest e ha siglato 4 goal in 31 presenze: la sua squadra è vicina a conquistare una storica qualificazione alla Champions League.

Piero Ausilio

Scenari futuri

La formula non prevede alcun diritto/obbligo di riscatto e quindi Satriano tornerà a Milano proprio come avverrà per Valentin Carboni ora al Monza. L’uruguagio però quasi certamente non resterà: per lui si cerca o un altro prestito o una cessione a titolo definitivo per una cifra che oscilla tra i 6 e gli 8 milioni. È un po’ il tipo di discorso che si fa anche per i vari Zanotti, Vanheusden, ed i 2 Esposito; l’argentino ha un valore molto più alto e l’Inter vorrebbe limitarsi a prestarlo in Italia.

