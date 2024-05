I nerazzurri dovranno cedere un centravanti per far sì che ne possa entrare un altro dal mercato; più probabile che la quinta punta sarà un giovane.

L’Inter ha al momento 4 attaccanti in rosa: dietro agli inamovibili Thuram e Lautaro Martinez, ci sono Alexis Sanchez e Arnautovic. Il cileno andrà via perché non gli verrà rinnovato il contratto in scadenza ed al suo posto arriverà a costo zero Taremi dal Porto.

La situazione al momento

L’Inter disputerà una stagione, la prossima, senza precedenti: il nuovo format della Champions League e soprattutto l’inedito Mondiale per Club costringeranno i calciatori a giocare un numero enorme di partite. I dirigenti quindi cercheranno di rendere ancora più profonda la rosa anche se non è chiaro se si continuerà ad avere 4 punte in organico o se ne cercherà una quinta. Piacciono tantissimo Zirkzee e Gudmundsson ma il primo è inarrivabile e per il secondo servirebbe un incastro difficile da attuare che prevederebbe soprattutto la cessione di Arnautovic.

Marko Arnautovic

Le alternative

La Gazzetta dello Sport sostiene che i nerazzurri potrebbero pensare a Dodi Lukebakio del Siviglia. Prima o seconda punta belga classe 1997, costa 12 milioni, ovvero almeno la metà di Gudmundsson. Tra l’altro, precisa la rosea, fu valutato anche la scorsa estate prima dell’arrivo di Sanchez. Infine, sembra sempre più difficile arrivare a George Ilenikhena: su di lui sembra si stia per scatenare un’asta a suon di milioni.

