Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dopo il 5-0 di Frosinone ha dato indizi anche sul suo futuro e su quello del club.

Simone Inzaghi ha parlato di Frosinone-Inter anche in conferenza stampa. “Tanti bei segnali, ho avuto le risposte che volevo. Non avevo bisogno di conferme, ma i ragazzi che hanno avuto meno spazio meritavano soddisfazioni personali. Per colpa mia hanno avuto meno minutaggio, ma ottime riposte hanno dato. Mi vengono in mente tanti, anche Asllani che meritava più spazio di quanto ha avuto. Sono molto contento di tutti, stasera ho speso due parole in più per lui perché se lo merita”.

Tajon Trevor Buchanan

Sul canadese

“Si è inserito bene. E’ un ragazzo introverso, ma si è inserito bene. Ha giocato tantissimo a destra, ma lì a destra abbiamo Dumfries, Darmian e Cuadrado, ce ne sono tanti in quel ruolo. L’ho messo anche per necessità a sinistra, mi è sempre piaciuto negli allenamenti. In quella zona lì ho fatto giocare diverse partite per far rifiatare qualcuno, per cui ho garanzie in quel ruolo lì anche. Si è ritagliato il suo spazio e stasera l’ha sfruttato al massimo”.

Come migliorare

“Ho una società che già da diverso tempo, non dal 22 aprile, si sta azionando per far sì che la squadra possa migliorare. Nel calcio bisogna sempre migliorarsi, cercheremo di farlo con la società. Abbiamo due partite a cui teniamo, cercheremo di fare del nostro meglio, poi ci si siederà e si penserà al meglio. La festa che ci hanno fatto i tifosi è qualcosa che ci rimarrà dentro. Sapevo che avevamo fatto felice tanta gente, l’ho soprannominato lo scudetto della gioia perché abbiamo coronato un lavoro fatto dal 13 luglio facendo felici milioni di interisti. Quello che hanno creato i tifosi è stato unico e sensazionale”.

L’articolo Inzaghi: “Buchanan mi è sempre piaciuto negli allenamenti, la società pensa già a come migliorare la rosa” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG