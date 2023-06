Hamza Rafia può sbarcare in Serie A nelle prossime settimane: quattro club pazzi dell’ex attaccante della Juventus Next Gen

Hamza Rafia, la prossima stagione, potrebbe disputarla in Serie A. L’ex attaccante della Juventus Next Gen è infatti finito nel mirino di Genoa, Sassuolo, Frosinone e Udinese (oltre che di Catanzaro e Parma in B).

E anche da Torino sperano in un trasferimento: come scrive il Corriere Adriatico, infatti, ai bianconeri spetterebbe il 40% dell’incasso sulla rivendita del tunisino.

