Hamza Rafia, nuovo calciatore del Lecce, ha parlato anche di Juventus nella conferenza stampa di presentazione

Nella conferenza stampa di presentazione con il Lecce, Hamza Rafia ha fatto riferimento al suo passato nella Juventus Next Gen e alla sfida in Serie A della prossima stagione contro i bianconeri di Allegri.

PAROLE – «È bello poter affrontare la Juventus. Mi hanno preso in Francia quando ero a Lione, ho imparato tanto e ho stima per la gente che mi ha fatto crescere. Ho vissuto bei momenti sia con l’Under 23 che con la prima squadra, per me sarà sempre un bel pensiero».

