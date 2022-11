Sono queste le parole di Claudio Raimondi, il giornalista parla a Sportmediaset del mercato del Milan, ecco cosa dice.

Ecco le parole dell’esperto di mercato, Claudio Raimondi che parla del Milan a Sportmediaset: “Ziyech domani gioca titolare con il Marocco ai Mondiali: può liberarsi in prestito con diritto di riscatto. Questa almeno è l’idea del Milan anche se il Chelsea fino ad ora non ha mai aperto all’ipotesi, ma attenzione alle mosse dei Blues, soprattutto se dovessero virare su Cristiano Ronaldo.“

Conclude così il giornalista: “Il Milan cerca un vice Maignan più strutturato per la prossima stagione perché sia Mirante che Tatarusanu sono a scadenza e non rinnoveranno. Sportiello è un’occasione. Ci sono contatti con il suo agente Beppe Riso e anche lui è in scadenza, quindi potrebbe arrivare dal 1 luglio a zero a vestire la maglia rossonera. Ha trent’anni ed è in cerca di riscatto“.

