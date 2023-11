Fali Ramadani indagato dalla Procura di Milano: ecco qual è l’accusa mossa verso il noto procuratore calcistico

Come scrive il Corriere della Sera, Fali Ramadani è indagato dalla Procura di Milano per evasione fiscale. Nello specifico gli viene accusata l’omessa dichiarazione di compensi professionali sui quali, per gli inquirenti, l’agente avrebbe dovuto pagare le imposte in Italia.

La difesa dell’agente, che tra gli altri gestisce la procura dello juventino Chiesa, afferma invece che in altri Paesi dove l’agente ha concluso contratti nessuno ha mosso contestazioni di questo tipo. Ramadani avrebbe inoltre versato alla stessa Procura di Milanouna cifra vicina ai 6,5 milioni di euro a garanzia dello sviluppo delle indagini dei pm secondo i suoi legali.

The post Ramadani indagato dalla Procura di Milano: l’accusa verso il noto procuratore appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG