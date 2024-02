Ramazzotti accusa Vlahovic: «Guadagna tutti quei soldi, come può sbagliare a stoppare il pallone?». La critica del cantante e tifoso

Eros Ramazzotti, celebre cantante e noto tifoso della Juve, ai microfoni di Radio Bianconera ha mosso una dura critica a Vlahovic per l’errore commesso contro l’Inter nel primo tempo.

RAMAZZOTTI – «Non so come un giocatore che guadagna tutti quei soldi come Vlahovic possa sbagliare a stoppare un pallone come quello, una palla che se il giocatore avesse controllato bene sarebbe valsa sicuramente il vantaggio».

