Il giornalista Andrea Ramazzotti, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, si è soffermato sul futuro della panchina dell’Inter

Ramazzotti ha spiegato così la possibile evoluzione sulla panchina dell’Inter in caso di addio di Inzaghi:

“Inzaghi? L’esonero è l’estrema ratio. Se mercoledì dovesse andare male ci sarebbero riflessioni profonde dei dirigenti. Puoi andare avanti con Inzaghi, con i rischi che comporta dal punto di vista psicologico l’eventuale eliminazione dalla Champions League abbinata ai risultati del campionato. Dall’altro c’è quella di pendere un allenatore che sarebbe un traghettatore. Per il prossimo anno l’Inter ha in testa il nome di De Zerbi in primis e quello di Thiago Motta. Traghettatori? Chivu, o uno che ha l’Inter nel DNA come Zenga o Cambiasso. Prima di tutto è necessario vedere cosa succede col Benfica”.

L’articolo Ramazzotti: «Ecco i nomi per la panchina dell’Inter se salta Inzaghi» proviene da Inter News 24.

