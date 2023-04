Il giornalista Stefano Cecchi ha commentato le difficoltà dell’Inter e di Lukaku nel corso del suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva

Il commento di Cecchi sulla stagione dell’Inter:

“L’Inter quest’anno molte delle sue scommesse offensive le ha riposte su un giocatore che è il lontano parente di quello ammirato due stagioni fa. Io cosa sia successo a Lukaku non lo so, ma è imbarazzante per com’è diverso. È un giocatore che non regge più la palla, oggi è un calciatore fragilissimo”.

