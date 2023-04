Il giornalista Francesco Repice si è soffermato sulla complessa stagione dell’Inter, che avrebbe pagato in campionato anche le fatiche di coppa

Repice ha analizzato in questo modo i problemi dell’Inter, intervenendo sul suo canale YouTube. Le dichiarazioni

“Quando le squadre vanno avanti nelle coppe europee succede qualcosa inevitabilmente, ciò che qualcosa si perde per strada. Basta vedere quanto accaduto a Napoli, Milan e Inter. Le coppe ti levano tanto non solo in termini di energie fisiche, ma svuotano mentalmente. Sono d’accordo con Maurizio Sarri quando si dice che non si può più andare avanti in questa maniera giocando ogni tre giorni”.

L’articolo Repice: «La Champions ha svuotato l’Inter. Ha ragione Sarri» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG