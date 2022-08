L’ex giocatore Rambaudi parla a CT calciotoday.it dove discute della prossima Serie A e dell’Inter con il mercato.

Queste le parole dell’ex giocatore Roberto Rambaudi che a CT calciotoday.it parla della Serie A e dell’Inter messa dietro al Milan: “Dietro c’è l’Inter perché ha ripreso Lukaku ma cambierà, modo di giocare e si ritornerà un po’ all’antico, non c’è Perisic, Gosens è un altro tipo di giocatore, palla al piede più che saltare l’uomo, dà i tempi sulla fascia e si inserisce centralmente, poi cambia con le verticalizzazioni davanti per Lukaku.“

Romelu Lukaku

Aggiunge: “Lui dentro l’area sue due palloni una te la mette dentro, sempre. Intelligente acquisto di Asllani, può crescere molto per me. Il punto è la difesa se non sono in forma quei tre, allora non c’è problema, sarà corsa a due col Milan”. Conclude così parlando praticamente di una corsa a due con i rossoneri.

