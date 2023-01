L’ex rossonero Adil Rami parla a Milannews.it, l’ex centrale difensivo parla del Milan in vista della Supercoppa.

Ecco le parole di Adil Rami, l’ex rossonero parla del Milan a Milannews.it ecco cosa dice: “Giocare al Milan era un sogno per me. Infatti quando iniziai la mia carriera al Lille dissi in un’intervista di sognare di giocare nel Milan indossando la numero 13 di Alessandro Nesta di cui ero un grande fan. Io ho amato il Milan e ho fatto vedere belle cose in rossonero. Purtroppo penso di non avere avuti gli allenatori giusti. Inzaghi è stato un grande giocatore, senza dubbio una leggenda, al 100%. Ma da allenatore vi prometto che io sono meglio di lui, non mi era piaciuto per niente…“.

Conclude così: “Certo, una volta che hai giocato nel Milan non puoi che amare questo bellissimo club per sempre“.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG