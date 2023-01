Sono queste le parole di Arrigo Sacchi, l’ex allenatore del Milan, parla così alla Gazzetta dello Sport dei rossoneri.

Ecco le parole di Arrigo Sacchi, l’ex tecnico dei rossoneri, alla Gazzetta dello Sport parla così del Milan: “Se ha la pancia piena? A volte sembra così, vedo eccesso di protagonismo. Non parlo solo di Leao, è una questione generalizzata. Fare le cose a metà non basta, questa squadra può vincere solo se è un collettivo e spesso non lo è stato: si allunga troppo, le punte faticano.“

Conclude così: “Ma al Milan possiamo chiedere meno degli altri. Ha i conti in ordine, mentre giocare dopo aver fatto debiti enormi, come capita a molte altre, non solo all’Inter, significa barare. Il rosso nei conti nasce, però, sempre da un peccato originale: si punta sulla stella per risolvere. Quella costa, mentre il gioco no“.

