Rampulla: «La Juve stava facendo un campionato eccellente. Bel gioco? Conta vincere». Le parole dell’ex portiere

Rampulla, ex portiere della Juve, ai microfoni di Radio Bianconera ha detto la sua sul possibile tridente Chiesa-Vlahovic-Yildiz.

RAMPULLA – «A me piace molto giocare con le tre punte, poi bisogna avere gli uomini adatti per questo tipo di gioco. In questo momento la Juventus ha bisogno di fare prestazioni più convincenti. Tranne le ultime 3-4 partite ha fatto un ottimo campionato. Da fuori è difficile dirlo, magari qualche episodio negativo influisce in una partita. Certamente la Juve stava facendo un campionato eccellente, ci sta un periodo di appannamento. Alla fine bel gioco o meno, conta soltanto vincere. La Juve è pragmatica, sta facendo con gli uomini a disposizione un grande campionato».

The post Rampulla: «La Juve stava facendo un campionato eccellente. Bel gioco? Conta vincere» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG