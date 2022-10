Ralf Rangnick, ex allenatore del Manchester United ed ex obiettivo del Milan, ha parlato degli obiettivi per l’attacco degli inglesi

Intervenuto ai microfoni della Bild, Ralf Rangnick si è espresso così sulla sua esperienza al Manchester United:

«Una domenica mi informarono dei guai (giudiziari, ndr) di Greenwood, e Martial se n’era già andato. Ci mancavano attaccanti per fare tre competizioni, ho detto al board che avremmo dovuto capire se ingaggiare qualche giocatore ma mi è stato detto di no. Avevo fatto nomi realistici, come Gvardiol e Nkunku del Lipsia. O anche Morata, Luis Diaz, Vlahovic e anche Erling Haaland, quando era ancora sul mercato. La società però decise di ricostruire la rosa con un altro allenatore».

