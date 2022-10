Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato dell’impatto di Hakan Calhanoglu in nerazzurro. Le sue dichiarazioni

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dell’impatto di Hakan Calhanoglu in nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Calhanoglu? Dobbiamo ringraziare i cugini che ce l’hanno lasciato e che chiacchierano. Dobbiamo ringraziare lui che è un ragazzo che parla poco ma fa i fatti. Corre, è determinato, non ha paura ad andare in tackle. Ha permesso a Brozovic di recuperare con calma, senza forzare. Ben vengano giocatori come lui».

L’articolo Inter, frecciata di Materazzi: «Calhanoglu? Dobbiamo ringraziare i cugini che ce l’hanno lasciato» proviene da Calcio News 24.

