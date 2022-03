L’allenatore Claudio Ranieri si è espresso sull’operato a Roma di Josè Mourinho e sulla lotta Scudetto.

Claudio Ranieri è stato intervistato a Radio Anch’io Sport e ha toccato diversi temi. “La Roma ha avuto degli alti e bassi, ma date tempo a Mourinho, è la persona giusta per riportare la Roma in alto. Zaniolo in panchina? Ha fatto benissimo a lasciarlo a riposo dopo la prestazione in coppa, poi quando sarà più in forma tornerà. Non vedo nessuno fuori dai giochi. Del Milan mi piace molto Pioli, è un ragazzo d’oro e molto preparato. I giocatori lo seguono, c’è una grossa determinazione nello spogliatoio”.

Stefano Pioli

“L’Inter non era partita con i favori del pronostico, Inzaghi aveva fatto un mezzo miracolo a riportarla ad alti livelli. Ora c’è stato un calo fisiologico. Il potenziale c’è con campioni di esperienza che hanno vinto e che hanno il polso della situazione. In questi momento conta l’esperienza, ci sono grandi partite da giocare e passando Juventus e Roma può ancora giocarsela. Non la vedo esclusa. Napoli invece è viscerale, ti fa volare come ti mette un peso in più. Sarebbe bellissmo se riuscisse a vincere il campionato. Stanno facendo un bellissimo campionato con i vari Osimhen e Fabian Ruiz. C’è poi anche Insigne che fa la differenza. Osimhen sta entrando a pieno diritto nella storia del Napoli“.

