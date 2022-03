L’ex attaccante dell’Inter è stato inserito dall’Associazione Italiana Calciatori nella top 11 della Serie per la stagione 2020/21.

Al Gala del Calcio dell’AIC l’Inter ha fatto incetta di premi per la stagione scorsa che l’ha vista trionfare in Serie A; Romelu Lukaku è stato nominato miglior attaccante e figura nella top 11, ecco la sua soddisfazione. “È veramente un onore essere stato votato miglior giocatore in assoluto ed essere entrato nella Top 11 dell’anno scorso della Serie A. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me e in particolare i miei compagni perché penso che senza la squadra non avrei potuto farcela“.

IM_Antonio_Conte

“Abbiamo vinto insieme, l’allenatore è stato sempre accanto a noi così come la società e i tifosi. Giocare in Serie A è stato un sogno che avevo sin da piccolo e ho fatto tutto il necessario per vincere anche in Italia. Ritrovarsi davanti a Cristiano Ronaldo è qualcosa che non accade spesso anche perché per me lui è nella top 3 dei migliori giocatori della storia del calcio, un giocatore che mi ha veramente portato anche a un altro livello. Questo premio mi dà una grande fiducia per il futuro”.

