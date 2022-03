L’ex calciatore Salvatore Bagni commenta la vittoria del Napoli contro l’Udinese e le chance Scudetto degli azzurri.

Salvatore Bagni è intervenuto a Radio Marte per parlare della corsa Scudetto soprattutto in ambito Napoli. “Le milanesi sono molto infastidite, credevano di aver dato il colpo finale, invece noi abbiamo dimostrato di crederci. A Verona non c’è stata partita, con l’Udinese è stata molto dura perché quella friulana è una squadra difficile da affrontare in questo momento”.

Stefano Pioli

“Con una mossa di Spalletti, però, è cambiata la partita e nel secondo tempo è esistito solo il Napoli che ha meritato la vittoria. Non si possono fare più pronostici sulla corsa scudetto. Il Napoli ha un calendario più complicato ma anche le altre, in alcune fasi. Tutte se la giocano fino alla fine, dipenderà molto dalla condizione fisica. Il Milan vince sempre con un gol di scarto ma lasciare aperte le partite come sta accadendo adesso è molto rischioso, a Cagliari la traversa li ha salvati. Io ci credo“.

