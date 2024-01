Ranieri: «Il contatto con Bastoni c’è stato, poi l’arbitro…». Le parole sull’episodio di Fiorentina Inter

Ranieri, difensore della Fiorentina, ai microfoni della Rai ha commentato la sconfitta con l’Inter e il controverso episodio da moviola che l’ha visto protagonista con Bastoni e che sui social ha scatenato i tifosi della Juventus.

RANIERI – «Dispiace per come è andata, siamo rammaricati, abbiamo fatto una grande partita e quello che il mister ci ha chiesto. Ci sono mancati gli ultimi metri, ma andremo avanti. Un punto sarebbe stata tanta roba, non è facile contro l’Inter. L’episodio? Il contatto (con Bastoni ndr) c’è stato, poi sta all’arbitro decidere se fischiare o no il rigore».

