Infinito Claudio Ranieri: è la terza promozione per lui alla guida del Cagliari, la quarta nella sua lunghissima carriera

Un infinito Claudio Ranieri riporta il Cagliari in Serie A dopo un solo anno di purgatorio, dopo che i rossoblù hanno vinto la finale di ritorno dei playoff grazie al gol nel finale di Pavoletti.

Terza promozione per il tecnico testaccino alla guida dei rossoblù dopo quelle del 1989 e 1990 (in due anni dalla C alla A). La quarta in carriera, contando anche quella del 1994 con la Fiorentina sempre dalla seconda alla prima categoria.

