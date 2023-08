Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri presenta la gara contro l’Inter: le dichiarazioni in conferenza stampa

Ranieri ha presentato la sfida contro l‘Inter di lunedì sera, elogiando la forza dei nerazzurri:

LAUTARO MARTINEZ – «Da loro ci stanno tanti campioni, potremo anche giocare bene ma loro possono trovare il colpo del campione con una giocata. L’Inter è brava in tutto, è brava nei cross, sanno attaccare, sono perfetti altrimenti non arrivi a quei livelli. La vera forza di ogni squadra è il centrocampo, in difesa tutti sanno impostare, proveremo a creare difficoltà»

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

