Il giornalista Andrea Losapio si è espresso sulle colonne di Tmw riguardo alla stagione dell’Inter

Il commento di Losapio sulla coppia Lukaku-Dybala e sulle ambizioni dell‘Inter:

«Valevano 200 milioni in due, uno è arrivato a 0, l’altro verrà pagato 10 milioni per il prestito oneroso. Un’operazione straordinaria, pur differita. Certo, ci sarà da divertirsi con questa Serie A. L’Inter forse si è un po’ indebolita in avanti, almeno sulla carta, ma poi le squadre di Inzaghi segnano sempre molto».

