Ranieri: «L’Inter è un orologio perfetto, ma la Juve ad aprile sarà molto più fresca. E sappiamo che Chiesa…». Le parole del tecnico

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari e doppio ex di Juve-Inter, ha parlato a Radio Anch’Io Sport.

JUVE-INTER – «Parliamo di due squadre eccellenti, Allegri ancora non ha potuto fare il massimo con l’attacco per infortuni, e questo e quell’altro, adesso si sta riprendendo Chiesa e Chiesa abbiamo visto di che pasta è fatto, non lo possiamo scoprire adesso, è sempre stato così dai tempi della Fiorentina. Invece l’Inter è un orologio perfetto, che va a mille all’ora. Però io dico sempre che la Juventus non avendo le competizioni europee, a marzo e ad aprile sarà molto più fresca. E recuperando chi deve recuperare, sarà un osso duro per tutti».

PALLADINO – «Non mi aspettavo diventasse un allenatore così bravo, onestamente era molto molto giovane quando stavamo alla Juventus insieme, però sta facendo un lavoro eccellente, veramente complimenti, perché la squadra gioca bene, ha buonissimi giocatori e devo dire che è stata l’ultima scoperta di Berlusconi».

The post Ranieri: «L’Inter è un orologio perfetto, ma la Juve ad aprile sarà molto più fresca. E sappiamo che Chiesa…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG