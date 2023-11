Gentile incorona Bremer: «Sulla scia di Chiellini e dei grandi difensori della storia della Juve». Le parole dell’ex difensore bianconero

Claudio Gentile, ex difensore della Juventus e della Nazionale, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

PER CHI CONTA DI PIU’ JUVE-INTER – «Più importante per i bianconeri, vincendo sorpasserebbero l’Inter e aumenterebbero ancora di più consapevolezza e convinzione. Poi ok, pure il pari non sarebbe da buttare, eh…».

DIFESA JUVE – «Allegri, che mi ricorda un po’ Trapattoni per la capacità di trovare soluzioni pratiche e vincenti, ha costruito un nuovo muro. Bremer è migliorato moltissimo, ora è un difensore da Juve, sulla scia dei Chiellini e dei grandi centrali nella storia del club. E Rugani se continua a giocare come nell’ultimo periodo potrebbe anche tornare nel giro della Nazionale, perché no…».

COME FERMARE LAUTARO – «Attaccanti così ti stimolano, verrebbe voglia anche a me di marcarlo… A Lautaro devi stare attaccato e non dargli la possibilità di girarsi, soprattutto in area. La Juve dovrà cercare di limitare al massimo anche Calhanoglu, che in questo momento vale quasi il 50% dell’Inter».

