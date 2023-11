Iling lascia la Juve? Gli emissari di un top club a visionarlo con l’Inghilterra U21. Giuntoli potrebbe sacrificarlo a gennaio

Come riportato da Tuttosport un sacrificio a gennaio garantirebbe al calciomercato Juve una forza maggiore nell’andare a bussare alla porta altrui, fermo restando l’esigenza di ragionare sulla formula di un prestito con diritto o obbligo condizionato di riscatto per arrivare a un’acquisizione definitiva.

Tutti gli indizi, in questo senso, portano a Samuel Iling-Junior, uno dei talenti più nitidi forgiati dalla Next Gen e, al contempo, uno dei giocatori meno utilizzati da Allegri finora. L’ester- no mancino è valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro ed è apprezzato soprattutto dal Tottenham, i cui emissari domani lo seguiranno da vicino a Goodison Park in occasione di Inghilterra-Irlanda del Nord a livello Under 21.

