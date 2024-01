Ranieri omaggia Riva: «Atleta perfetto, una forza della natura. E per il popolo sardo…». Le parole prima di Cagliari Torino

Ranieri ai microfoni di Sky Sport ha lasciato il suo ricordo di Gigi Riva prima di Cagliari Torino. Queste le parole dell’ex allenatore della Juve.

RIVA – «Per il popolo sardo erano anni difficili. Nei film si diceva “Ti mando in Sardegna”. Lui è stato un alfiere, non solo come giocatore. Personaggio positivo, deciso e chiuso come loro. I miei primi tre anni ricordo che lui in sede leggeva il giornale e poi stava zitto. Di poche parole, come me»

ATLETA – «Aveva convinzione, una forza della natura, tutti sapevano che andava sul sinistro ma tanto andava sempre lì. In acrobazia, di testa, si faceva rispettare. Non era cattivo, arrivava in corsa, un atleta perfetto»

LEGGI SU CAGLIARINEWS24 LE PAROLE INTEGRALI

The post Ranieri omaggia Riva: «Atleta perfetto, una forza della natura. E per il popolo sardo…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG