Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato così della lotta scudetto che vede impegnata anche l’Inter di Inzaghi

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato tramite La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto tra Milan e Inter.

LE PAROLE – «Milan e l’Inter? Sono due squadre che hanno una grande organizzazione, con Loftus-Cheek che è la novità per i rossoneri: se lui ha la palla tra i piedi è difficile togliergliela. Ma per lo scudetto non escludo Napoli, Lazio e la Juventus, che non ha le coppe e a marzo e aprile. Questo aspetto sicuramente conterà».

