Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha commentato la vittoria conquistata contro il Genoa nell’11^ giornata di Serie A: le parole

A margine della sofferta vittoria conquistata contro il Genoa nell’11^ di Serie A, il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri parla così di Oristanio, in prestito dall’Inter.

LE PAROLE– «Sono felice per tutti quanti, soprattutto per Oristanio. Ultimamente era un po’ troppo egoista e pensava al gol per se stesso, ma stavolta lo ha costruito per gli altri»

L’articolo Ranieri: «Sono contento soprattutto per Oristanio» proviene da Inter News 24.

