L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese si complimenta col direttore di gara del match che ieri ha visto contrapposto le due squadre nerazzurre.

Gianpaolo Calvarese a Tuttosport ha analizzato minuziosamente l’operato dell’arbitro Sozza in Atalanta-Inter. “La percentuale di big match diretti in carriera da Sozza, rispetto alla sua esperienza e al numero di gare fatte, è molto alta. Anche quest’anno, su sole 3 partite arbitrate, una è il derby di Milano e l’altra questo Atalanta-Inter”.

arbitro

Gli episodi del primo tempo

“Al Gewiss la sua prestazione è sicura negli snodi cruciali della partita. Il primo episodio del match è poco dopo il ventesimo. Dimarco si lascia cadere dopo il contatto con Kolasinac, fa bene Sozza a non fischiare fallo e comunque non sarebbe stata una chiara occasione da gol. Ineccepibile il rigore per l’Inter. Conta chi arrivi prima sul pallone, e in questo caso è Darmian, che viene poi travolto da Musso. L’interista è più scaltro del portiere avversario, sposta il pallone e viene colpito. Il pallone è in gioco al momento del contatto: non c’è niente da rivedere”.

Il goal dell’Atalanta e i fatti della ripresa

“Proteste Inter sul gol di Scamacca, ma il contatto Lookman-Dimarco sembra troppo lieve per fischiare fallo in attacco, soprattutto per la soglia (alta) adottata in tutto il match. Toloi viene espulso per doppia ammonizione. Il primo arriva per proteste: l’atalantino vorrebbe il corner e sembra aver ragione. Sul secondo giallo nessun dubbio. In una partita davvero difficile e sempre in bilico, Sozza, nonostante il nervosismo, riesce a tenere tutto sotto controllo”.

L’articolo Calvarese: “Il contatto Lookman-Dimarco è troppo lieve per fischiare fallo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG