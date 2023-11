Le parole di Massimo Cellino, presidente del Brescia, dopo la sconfitta delle Rondini di ieri contro il Cittadella

Massimo Cellino ha voluto commentare la sconfitta del suo Brescia di ieri contro il Cittadella, ko arrivato, a suo dire, per colpa di alcune scelte arbitrali sfavorevoli. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo perso per due errori arbitrali quindi significa che moralmente non abbiamo perso la partita e questo mi dà la forza di credere in questo gruppo in vista delle prossime gare. Avremmo dovuto contestare prima della chiusura della competizione ufficiale decretata dall’arbitro»

