L’esperto di mercato Gianluca di Marzio ha espresso il suo parere sulla vittoria degli uomini di Inzaghi ma non solo.

Gianluca Di Marzio a Sky sport ha parlato di Atalanta-Inter e del mancato salto di qualità dei bergamaschi: “Perdere contro la squadra di Inzaghi rappresenta per la formazione bergamasca quel trampolino su cui non riesce a salire per essere in lotta per un posto in Champions League. In gare come questa contro l’Inter non sfigura ma non riesce a superare l’ostacolo“.

Sui meneghini

“La formazione nerazzurra adesso è una squadra da punteggio pieno assoluto, ha subito solo il gol di Scamacca ha le sue convinzioni tattiche e le sue certezze. Ha perso Pavard ed è entrato Darmian che è stato determinante. Inzaghi ha questa bravura, riesce a dare a tutti un’opportunità e anche chi entra dalla panchina si fa trovare pronto“. Ieri Inzaghi è stato preciso anche nello scegliere quando inserire Alexis Sanchez: il cileno è entrato molto bene e tra le altre cose ha fatto espellere Toloi.

Lazar Samardzic

Il mercato

Il giornalista cambia argomento focalizzandosi sul futuro immediato di Lazar Samardzic la scorsa estate più che vicinissimo all’Inter: “Samardzic resta a gennaio? Siamo sicuri non lo so, l’Udinese deve stare attenta. Ha perso Beto a poche ore dalla fine del mercato, la cessione di Beto è pesante. L’unico che segna è Lucca, perdere anche Samardzic a gennaio sarebbe complicatissimo“. qualche giorno fa i giornali italiani hanno ritirato in ballo l’interesse dell’Inter sul serbo ma il friulano interessa moltissimo alla Juventus.

L’articolo Di Marzio: “L’Inter ha le sue certezze, Inzaghi riesce a dare opportunità a tutti, Darmian è stato determinante” proviene da Notizie Inter.

