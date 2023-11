Sandro Sabatini si è espresso dopo la vittoria nell’11^ giornata di Serie A dell’Inter contro l’Atalanta: il suo pensiero

A Tutti Convocati, Sandro Sabatini si focalizza sul match dell’11^ giornata di Serie A tra Atalanta ed Inter, vinto dai nerazzurri lombardi.

LE PAROLE– «Il colpo che ha dato l’Inter ieri vincendo a Bergamo è di quelli che vale doppio in uno scontro diretto in un campo difficilissimo come quello di Bergamo. Simone Inzaghi ha battezzato la partita con l’Atalanta come quella più importante scegliendo gli undici titolari e delegando la partita di Salisburgo a qualche minimo cambiamento. La partita con il Frosinone sarà con ulteriore turnover. Bergamo era l’appuntamento più importante tra una sosta e l’altra»

