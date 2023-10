L’ex difensore Andrea Ranocchia cerca di spiegare dove risiede la forza dei nerazzurri.

Andrea Ranocchia ha parlato di Inter alla Gazzetta dello Sport; ecco le sue parole. “La solidità dell’Inter si spiega con il lavoro impressionante che fanno Inzaghi e il suo staff ogni giorno: non è una questione di individualità, che pure sono eccellenti, ma di gruppo. E tutta la squadra a fare una fase difensiva straordinaria, partendo dalle punte: si vede che c’è un affiatamento straordinario“.

Matteo Darmian

La forza della difesa

“Ribadisco, la forza sta nel gruppo, nella consapevolezza: sono anni che l’Inter è tornata stabilmente ai vertici. Ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe. E in Europa ha fatto finale in Europa League e Champions. C’è uno zoccolo duro nello spogliatoio che fa la differenza: da Lautaro a Dimarco, da Barella a Bastoni e Calha. Pensiamo alla gara con la Roma, il dominio è stato impressionante. L’Inter gioca bene, ha una rosa profonda e di qualità. Oggi le avversarie sembrano intimorite quando la affrontano”.

Su Darmian e Pavard

“Matteo lo conosco da una vita, credo non abbia sbagliato una partita in carriera e pure da braccetto destro è fantastico. Pavard è arrivato in un contesto già ben rodato e questo ha facilitato il suo inserimento. Poi è un ex campione del mondo: un altro grande colpo dei dirigenti”.

L’articolo Ranocchia: “C’è un affiatamento eccezionale, la solidità sembra intimorire gli avversari, Darmian non sbaglia una gara” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG