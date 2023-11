L’ex difensore Andrea Ranocchia ha aperto il cassetto dei ricordi.

Andrea Ranocchia ha parlato di Inter a 360 gradi a TeleLombardia. “Dimarco? Ha già fatto più anni di me all’Inter… È un trascinatore, un ragazzo solare, fa benissimo al gruppo. Quando andò in prestito al Verona mi dispiacque molto perchè lo vedevo già pronto per l’Inter. È un giocatore che ci tiene tanto, è interista, l’esperienza fuori lo ha aiutato a maturare più velocemente. Credo che rimarrà tanti anni, ha ancora tante cose in cui deve crescere, ma la maturazione che ha avuto è stata esponenziale. Capitano? Ce ne possono essere tanti, mi auguro che questi ragazzi giovani e che sono qui da anni restino a lungo, è solo un bene per la squadra“.

Sugli attuali difensori

“Pavard? Un giocatore forte, che ha giocato in squadre top, ha vinto un Mondiale, ha arricchito una rosa forte. Poi lì c’è Darmian che ogni volta che lo vedo giocare non sbaglia mai, sempre preciso, purtroppo se ne parla poco per quello che fa vedere”.

I suoi trascorsi nerazzurri

“Il ricordo più bello all’Inter? Ne ho tanti, l’Inter per me è sempre stata una famiglia, voglio bene a tutti. Quello più emozionante è stato il saluto dell’ultima partita: non è da tutti i giocatori ricevere un saluto finale così, anche in una giornata triste visto che il Milan vinse lo scudetto“.

La vicenda Lukaku

“Il caso Lukaku? Sinceramente non ci ho capito un granchè. Ho letto i giornali, ma non so cos’è successo. una spiegazione non me la sono data, è stato tutto strano, Romelu avrà avuto i suoi motivi, più o meno validi. Se non si sa cos’è successo veramente è difficile dare spiegazioni”.

Scenari futuri

“Futuro? Vediamo, sto valutando un po’ di cose. Inizierò a collaborare con l’Inter dal punto di vista dell’immagine, poi non lo so. Farò il corso di allenatore, terrò aperte un po’ di porte. Adesso mi godo un po’ di tempo per la famiglia e gli amici“.

