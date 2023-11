Andrea Ranocchia, ex giocatore dell’Inter, ha parlato a Telelombardia del match tra Juventus e nerazzurri. Le dichiarazioni

Andrea Ranocchia, ex giocatore dell’Inter, ha parlato a Telelombardia del match tra Juventus e nerazzurri. Le dichiarazioni.

PAROLE – «Juventus-Inter? La vedo bene, l’Inter è una squadra con esperienza, solidità e maturità importanti. La Juventus è sempre la Juventus: in queste partite qui tutti i giocatori tirano fuori qualcosa in più. Mi auguro che vada bene per noi. Non penso che le squadre si snatureranno per questa partita. L’Inter ha trovato il suo modo di giocare creando tante occasioni, avendo spesso il possesso palla, ha qualità e amano costruire. Credo che Inzaghi e i ragazzi cercheranno di affrontare la partita così. La Juventus l’abbiamo vista in questo inizio di stagione, è una squadra più attendista, sfrutta le qualità dei giocatori di contropiede. Mi aspetto una partita del genere, poi queste sono gare diverse, subentrano aspetti che possono incidere. Sono due grandi squadre, ma hanno un modo diverso di intendere il calcio».

