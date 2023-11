Il difensore del Paris Saint Germain Milan Skriniar ha parlato dei suoi primi mesi in Francia.

Milan Skriniar al sito ufficiale del PSG non menziona l’Inter, squadra di cui è stato anche capitano nella scorsa stagione. “Come sto? Mi sento davvero bene. Finalmente sono dove volevo essere e ho lavorato davvero duramente per questo“.

Identità

“Abbiamo il nostro modo di giocare. Vogliamo avere la palla e controllare la partita. È lo stile di gioco ideale perché quando hai il possesso, il tuo avversario non può attaccare, deve pressare e correre senza palla per provare a riconquistarlo. E’ uno stile di gioco che mi piace molto e penso che lo facciamo bene“.

Il legame con Marquinhos

“Lui parla anche italiano, ci siamo capiti fin da subito. Per me è uno dei migliori difensori centrali al mondo. Non lo dico perché gioco con lui ma lo pensavo anche prima di approdare al PSG. Andiamo molto d’accordo e questo è un bene”.

Differenze

“Differenza tra Serie A e Ligue 1? In Ligue 1 ci sono tanti giocatori forti, veloci, fisici. Questa è la vera differenza con l’Italia. In Serie A forse è un calcio più tattico mentre qui ci sono più uno contro uno contro giocatori forti, quindi non sono facili da affrontare. E poi quando giocano contro di noi sembra sempre che giocano una finale, ma dobbiamo essere preparati, abbiamo una delle rose più forti al mondo“.

Sui tifosi francesi

“Sento il sostegno dei tifosi, riceviamo la loro energia ad ogni gara, sono sempre con noi. Anche quando abbiamo perso contro il Nizza ci hanno applaudito. È davvero fantastico per noi“.

