Terminati gli impegni delle nazionali, è tempo di rituffarsi sul campionato; domenica c’è un big match che può dire moltissimo in ottica Scudetto.

L’Inter per certi versi ha iniziato solo oggi a preparare la difficile sfida alla Juventus di domenica 26; sì perché Inzaghi ha riabbracciato tutti i nazionali ad eccezione di Alexis Sanchez che arriverà domani.

Le condizioni del gruppo

I nerazzurri sono contati in difesa per via degli infortuni di Pavard e Bastoni, i centrali a disposizione sono 4 in totale, il solo Bisseck andrà in panchina a Torino. Speranze quasi azzerate quelle di vedere l’ex di turno Cuadrado nella lista dei convocati.

Marcus Thuram

Thu-La all’esame Stadium

Il Corriere dello Sport si focalizza sul tandem d’attacco dei nerazzurri che si troverà di fronte una delle migliori difese del campionato. Il quotidiano evidenzia alcuni dati molto positivi del tandem d’0attacco a disposizione di Inzaghi: almeno uno di loro ha segnato in 12 delle 16 gare finora disputate, i tifosi sperano che queste statistiche si aggiornino. Il rovescio della medaglia riguarda i precedenti: il Toro ha affrontato 16 volte la Juventus riuscendo a segnare solo 3 goal di cui 2 su rigore. Thuram ovviamente non ha mai giocato contro una delle squadre in cui ha militato il padre ma finora ha segnato goal importanti in match di cartello, vedasi Milan, Benfica e Roma. Il francese tra l’altro spesso segna la prima rete anche se in termini di numero di goal segnati il capitano lo batte 14 a 5.

