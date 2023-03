L’ex difensore dell’Inter Andrea Ranocchia ha parlato dei nerazzurri e della sfida di sabato 1 aprile contro la Fiorentina

Con queste parole ai microfoni di Radio Bruno l’ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia descrive quella che potrebbe essere l’atmosfera dell’incontro di campionato di sabato 1 aprile tra l’Inter e la Fiorentina:

INTER- «È vero che ci sono delle assenze nell’Inter, ma è pur sempre una grande squadra, ha una grande rosa con giocatori molto forti. Ci saranno tante gare importanti adesso per loro, sono stato a trovarli in questi giorni, so che stanno preparando al meglio per questo filotto di partite. Anche la Fiorentina è un’ottima squadra, che sta facendo bene, mi aspetto una gran bella partita».

BROZOVIC– «Brozovic? Ha avuto un po’ di infortuni, ma è un giocatore di livello mondiale in quel ruolo. È pur sempre un calciatore importante. La rosa dell’Inter è importante, non è solo Brozovic, o Lautaro o chi giocherà sabato. Ha una panchina importante, poi è vero che la critica spesso si accanisce, ma l’Inter è comunque vicina al secondo posto, è ai quarti di Champions, in semifinale di Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa, quindi, altro che andare male»

