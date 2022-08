Il difensore del Monza Andrea Ranocchia racconta le ambizioni della sua nuova squadra ma non dimentica l’Inter.

Andrea Ranocchia a La Stampa mostra di non vedere l’ora di cominciare a giocare per il Monza “Stroppa ci fa lavorare tanto, sembra Conte. Ci serve stare un po’ sul campo con tutti questi nuovi arrivi. Ogni volta l’allenatore deve rispiegare i concetti principali. Per fortuna il mercato è aperto anche per le altre squadre“.

stadio Brianteo

“È stato emozionante lasciare l’Inter con il suo carico di affetti, amici e ricordi. Ma era arrivato il momento giusto per cambiare. Sono molto contento di essere qui. Si percepisce la voglia di costruire qualcosa di importante. Basta vedere i lavori al centro sportivo di Monzello per migliorare la struttura. Ogni giorno c’è un’idea nuova. Silvio Berlusconi e Galliani hanno vinto tutto nel calcio. L’importante è che il Monza sia ancora in Serie A. Poi vedremo. Bisognastare calmi“.

