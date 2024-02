Ranocchia subito decisivo col Palermo: l’ex Juve segna il primo gol al Bari con un un gran destro in controbalzo

Ranocchia alla sua seconda presenza con la maglia del Palermo ha trovato il suo primo gol in rosanero.

L’ex centrocampista della Juve, ceduto nel corso del mercato di gennaio per permettere ai bianconeri di definire il colpo Djalo, ha segnato contro il Bari con un gran destro in controbalzo la rete del momentaneo 1-0. Bell’impatto per Ranocchia che fin da subito si rivela decisivo.

