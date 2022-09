Spalletti ha pochi dubbi per la sfida contro il Milan, in avanti giocherà Raspadori l’anti Diavolo per lanciare il Napoli

21 aprile 2021, Milan Sassuolo e vittoria neroverde nel segno del classe 2000. L’attaccante decisivo in quell’occasione con una doppietta. E’ passato più di un anno, Raspadori è cresciuto e ora sogna e segna con la maglia del Napoli. Non c’è due senza tre e il centravanti vuole regalarsi la terza gioia in una settimana. Lo scrive il Corriere dello Sport.

L’articolo Raspadori è l’anti Diavolo: Spalletti punta su di lui per la sfida al Milan proviene da Calcio News 24.

