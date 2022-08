Calciomercato Napoli: gli azzurri vogliono Raspadori e propongono al Sassuolo un’ultima offerta da dentro o fuori

Prosegue il pressing del Napoli per Giacomo Raspadori. Gli azzurri hanno fretta di chiudere e sono in costante contatto con il Sassuolo per trovare la quadra della trattativa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis avrebbe fatto ai neroverdi un’ultima offerta da dentro o fuori.

Un’ultima proposta da 28 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili, per un totale di 33 milioni. Questa è la cifra massima oltre cui il Napoli non si spingerà per Raspadori. Ora toccherà al Sassuolo decidere se accettare.

L’articolo Raspadori Napoli, ultimatum al Sassuolo: l’offerta per convincere i neroverdi proviene da Calcio News 24.

