Ravanelli: «Allegri può lasciare la Juve, ha detto cose pesanti». Le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero

Ravanelli ai microfoni di TvPlay ha detto la sua sul futuro di Allegri alla Juve. Le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero.

RAVANELLI – «Io credo che possa lasciare la Juve da ciò che ha detto (nel post Udinese ndr). Le sue sono state parole forti e pesanti per far capire alla società come si sia sentito solo nella gestione tecnica e societaria. Da parte sua c’è stato un dispendio di energie incredibile e quindi anche errori tecnici e di valutazione che lo hanno portato a non fare scelte giuste. La seconda interpretazione è che abbia detto “Sono stato un parafulmine non per colpa mia, vediamo di mettere i puntini sulle i e tornare a fare l’allenatore”. Non so se abbia avuto colloqui direttamente con Elkann, che già ha altri problemi ad iniziare dalla Ferrari. Fare l’allenatore e occuparsi dei problemi societari non è mai facile. Ti toglie lucidità. Quando vai a costruire una società non puoi partire dall’allenatore».

The post Ravanelli: «Allegri può lasciare la Juve, ha detto cose pesanti» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG