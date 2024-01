Ravanelli: «Bonucci è in difficoltà, ma alla Roma troverebbe stimoli e darebbe questo». Le parole dell’ex Juve

Ravanelli a Tv Play ha detto la sua sulla possibilità che Bonucci vada a giocare nella Roma. Queste le parole dell’ex Juve.

RAVANELLI SU BONUCCI – «Credo che Bonucci, al di là di tutto, abbia sofferto un po’ per qualche infortunio e da lui ci aspetta sempre un determinato livello di prestazione. Poi è ovvio che la carta d’identità avanza, giocando in un ruolo importante come il suo va incontro a delle difficoltà, soprattutto se gioca in una difesa a 4. Mentre alla Roma darebbe una grossa mano, perché gli arriverebbero degli stimoli che ora non riesce a trovare. E dall’altro lato, Bonucci darebbe quell’esperienza che alla Roma manca. Se gioca braccetto sinistro, come a Berlino, è ovvio che fa fatica».

