Fabrizio Ravanelli ha parlato del lavoro fatto da Massimiliano Allegri con la Juve. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero

Fabrizio Ravanelli, ai microfoni di TvPlay, ha parlato del lavoro fatto da Massimiliano Allegri e del rendimento della Juve degli ultimi mesi.

PAROLE – «Un allenatore intelligente deve sempre ascoltare i giocatori. Allegri è un grande allenatore e sono convinto che possa essere vero l’episodio con Vlahovic e Locatelli che lo hanno invitato a pressare più alto. Sono andati via giocatori che non remavano dalla stessa parte. Nello spogliatoio si respira un clima di fiducia e di ottimismo. Stanno migliorando partita dopo partita e sarà così fino alla fine. L’allenatore bravo riesce a far emergere le doti dei giocatori. Ma la dote più importante degli allenatori da quando esiste il calcio è la fortuna».

The post Ravanelli: «Credo che sia vero l’episodio in cui Vlahovic e Locatelli hanno chiesto questo ad Allegri» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG