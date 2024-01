Domenico Berardi si è fatto male al ginocchio e dovrà essere operato. Il Sassuolo lo perderà per diverso tempo

Domenico Berardi si è infortunato al ginocchio e il Sassuolo ha comunicato che il giocatore dovrà essere operato. L’esterno, in estate, interessava alla Juve ma alla fine la trattativa non è andata in porto.

COMUNICATO – «Il calciatore Domenico Berardi, nel corso dell’allenamento di ieri, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti, effettuati in mattinata, hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale. Il calciatore si sottoporrà ad intervento chirurgico in data odierna».

The post Infortunio al ginocchio per l’ex obiettivo Juve: si dovrà operare appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG